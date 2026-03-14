5 Tips Mudik Aman untuk Penderita Asam Urat

JAKARTA - Mudik menjadi momen yang ditunggu banyak orang menjelang hari raya. Namun, bagi penderita asam urat, perjalanan jauh bisa menjadi tantangan tersendiri. Duduk terlalu lama, kelelahan, hingga pola makan yang tidak terkontrol selama perjalanan dapat memicu kambuhnya nyeri sendi.

Agar perjalanan tetap nyaman, penderita asam urat perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat mudik. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan, dirangkum iNews Media Group, Sabtu (14/3/2026).

Tips Mudik untuk Penderita Asam Urat

1. Jaga Pola Makan Selama Perjalanan

Salah satu pemicu utama asam urat adalah makanan tinggi purin. Saat mudik, usahakan menghindari makanan seperti jeroan, daging merah berlebihan, makanan laut tertentu, serta makanan yang terlalu berlemak.

Pilih makanan yang lebih aman seperti buah, sayur, telur, atau makanan rendah purin agar kadar asam urat tetap stabil selama perjalanan.

2. Perbanyak Minum Air Putih