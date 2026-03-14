So Sweet, Pria Ini Antar Pacar ke Stasiun Pasar Senen untuk Mudik

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman lebih awal. Di antara kerumunan tersebut, terlihat momen romantis sepasang kekasih yang duduk di ruang tunggu.

Kepada awak media, Yoga (27) menemani dan mengantar kekasihnya, Putri (25), yang akan mudik ke Kebumen, Jawa Tengah.

Putri mengaku sengaja mudik lebih awal meski Lebaran baru berlangsung pekan depan. Hal ini ia lakukan demi merasakan waktu kumpul yang lebih lama bersama keluarga di kampung halaman.

"Karena agar lebih banyak waktu dengan keluarga, gitu," ujar Putri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

Yoga menambahkan bahwa Putri bisa berangkat lebih awal karena mendapat kebijakan dari tempatnya bekerja.

"Karena sudah libur juga sih dia, kantornya sudah libur," timpal Yoga.

Rencananya, Putri akan menghabiskan waktu selama sepuluh hari di Kebumen. Meski begitu, Putri ternyata tetap membawa perangkat kerja di dalam tas mudiknya.