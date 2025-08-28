Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bibir Tebal Alami Tanpa Filler, Begini Cara Buatnya

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |17:10 WIB
Bibir Tebal Alami Tanpa Filler, Begini Cara Buatnya
Bibir Tebal Alami Tanpa Filler, Begini Cara Buatnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi sebagian wanita, bibir yang tebal sering dinilai memiliki kesan sensual dan menarik. Bentuk bibir yang penuh dianggap mampu mempertegas riasan wajah sekaligus memberikan tampilan yang lebih cantik. Tak heran jika banyak wanita mendambakan bibir yang tampak lebih besar.

Hal tersebut membuat sejumlah wanita memilih jalan instan melalui treatment filler. Prosedur ini dilakukan dengan menyuntikkan bahan tertentu ke area bibir untuk menambah volume sekaligus memperbaiki bentuknya. Dalam waktu singkat, bibir bisa terlihat lebih bervolume.

Untuk mendapatkan bibir yang sehat, perawatan sederhana seperti eksfoliasi rutin sangatlah penting. Lakukan eksfoliasi secara gentle agar sel kulit mati terangkat dan permukaan bibir menjadi lebih halus. Dengan begitu, lipstik atau produk makeup bibir dapat menempel lebih sempurna.

Selain itu, bibir yang mengalami dehidrasi biasanya terlihat kusam, pecah-pecah, bahkan mengurangi daya tarik penampilan. Karena itu, pastikan bibir tetap terhidrasi dengan rajin menggunakan lip balm, minum cukup air putih, serta menghindari kebiasaan menjilat bibir yang justru membuatnya semakin kering.

Adapun tips memakai lipstik agar bibir kamu terlihat lebih tebal tanpa filler:

1. Overline dengan Hati-hati

Gunakan lip liner berwarna nude sedikit di atas garis bibir asli, terutama pada bagian cupid’s bow (lekukan bibir atas) dan bagian tengah bibir bawah. Teknik ini membantu bibir terlihat lebih bervolume tanpa terkesan berlebihan.

2. Highlight di Bagian Tengah

