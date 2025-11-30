Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |11:03 WIB
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Viral lima anak meninggal karena positif terjangkit flu babi atau virus Influenza A/H1pdm09. Peristiwa ini terjadi di Dusun Datai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Di wilayah tersebut terjadi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kementerian Kesehatan pun mengungkap persoalan serius terkait sanitasi, gizi, dan akses kesehatan di wilayah pedalaman. Hingga  23 November 2025, tercatat 224 warga mengalami gangguan pernapasan. Saat ini seluruh warga tersebut kondisinya sudah membaik. Namun demikian terdapat lima kasus kematian pada anak.


Hasil laboratorium menunjukan kelima anak tersebut positif terjangkit Influenza A/H1pdm09 dan Haemophilus influenzae. Influenza A/H1pdm09, atau yang dikenal juga dengan flu babi, yang pernah menjadi wabah di beberapa negara pada tahun 2009. 


Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan minimnya fasilitas kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dusun Datai tidak memiliki MCK, tidak ada tempat pembuangan sampah, ventilasi rumah buruk, dan aktivitas memasak dengan kayu bakar dilakukan di ruangan yang sama dengan tempat tidur. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan ISPA, terutama pada anak-anak.


Selain masalah lingkungan, ditemukan pula banyak warga dengan gizi kurang dan cakupan imunisasi dasar yang rendah. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kombinasi infeksi flu babi, pertusis, adenovirus, dan bocavirus. Temuan ini memperkuat analisis bahwa status gizi dan rendahnya kekebalan tubuh membuat warga rentan terhadap penyakit.

Topik Artikel :
Kemenkes Virus Flu Viral Flu Babi
