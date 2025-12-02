Heboh! Flu Babi Bikin 5 Anak Meninggal, Begini Penularannya

JAKARTA - Flu babi akibat virus influenza A/H1pdm09 kembali memakan korban di Indonesia, dilaporkan 5 anak-anak di Provinsi Riau meninggal dunia akibat terjangkit penularan virus tersebut.

Adapun Influenza A/H1pdm09, atau dikenal dengan flu babi dapat dengan mudah menularkan anak-anak. Perlu dipahami bahwa penularan virus ini bukan lah dari kontak atau konsumsi pada hewan babi, melainkan dari sanitasi dan paparan murni antar manusia.

Dokter epidemiolog, dr. Dicky Budiman mengungkap mekanisme penularan H1N1 PDM09 pada anak. Ia mengatakan proses terjadinya penularan ini sama seperti influenza yang berasal dari droplet.

“Pola penularannya sama seperti influenza musiman lain. Jadi dia ada droplet, tetesan besar. Orang lagi batuk, bersin, berbicara,” jelas dr. Dicky saat dihubungi iNews Media Group, Senin (1/12/2025).

dr. Dicky menjelaskan penularan tersebut masih mendominasi pada anak-anak, apalagi pada si kecil yang ada di sekitar ruang dewasa.

Ia juga menjelaskan bahwa virus ini bertahan pada permukaan sampai 2 hari atau 48 jam. Untuk itu, terjadi kemungkinan penularan virus pada anak akibat kontak pada benda yang terpapar.

“Anak mudah tertular dari tangan yang terkontaminasi. Nah kerentanan pada anak ini, terutama di bawah 5 tahun lebih, mudah terinfeksi karena imunitas mereka belum matang, sering kontak dekat dan berbagi mainan,” jelasnya.