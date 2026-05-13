Anti Jerawatan! Ini Tips Bersihkan Brush Makeup agar Tetap Lembut dan Tahan Lama

BRUSH makeup yang bersih bukan cuma bikin hasil makeup lebih flawless, tapi juga membantu menjaga kesehatan kulit wajah. Sayangnya, masih banyak yang hanya fokus mencuci brush tanpa memperhatikan cara mengeringkannya.

Padahal, metode pengeringan yang kurang tepat bisa membuat bulu brush cepat rusak, mudah rontok, bahkan menjadi sarang bakteri. Akhirnya, brush juga bisa bikin jerawatan.

Berikut Langkah Mencuci Brush Makeup dengan Benar:

Membersihkan brush tidak boleh asal bilas. Ada beberapa langkah penting agar bulu brush tetap lembut dan bentuknya tidak berubah.

1. Basahi Bulu Brush dengan Air Hangat

Basahi bagian bulu brush menggunakan air hangat secukupnya. Hindari membasahi bagian ferrule atau sambungan logam antara bulu dan gagang karena air bisa merusak lem perekatnya.

2. Gunakan Sabun atau Brush Cleanser

Tuangkan sedikit sabun cair lembut atau pembersih khusus brush ke telapak tangan atau alat pembersih brush. Jangan sampai memakai sabun biasa.

3. Bersihkan dengan Gerakan Memutar

Putar brush secara perlahan di atas sabun. Hal ini dilakukan untuk mengangkat sisa makeup, minyak, dan debu yang menempel di sela-sela bulu.

4. Bilas Hingga Bersih

Bilas brush di bawah air mengalir sampai tidak ada busa maupun sisa makeup yang tertinggal. Jika masih terasa kotor, ulangi proses pembersihan sekali lagi.