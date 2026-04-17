Kenapa Bumil Tak Disarankan Minum Kopi?

JAKARTA - Minum kopi bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

Namun, konsumsi kopi tidak disarankan bagi ibu hamil. Influencer sekaligus pakar seksologi, Boyke Dian Nugraha, menyebut bahwa ibu hamil sebaiknya menghindari asupan kafein demi menjaga kesehatan janin dan diri sendiri.

Ada beberapa dampak medis yang bisa dipicu oleh kandungan kafein pada ibu hamil. Ia menjelaskan bahwa kafein dapat memengaruhi kondisi fisik secara signifikan, salah satunya meningkatkan tekanan darah.

“Sebaiknya tidak. Kenapa? Pertama, kopi itu bisa meningkatkan tekanan darah," kata dr. Boyke dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Selain itu, konsumsi kopi juga dapat memicu gangguan pada sistem pencernaan. Kondisi lambung yang lebih sensitif selama kehamilan dapat bereaksi terhadap sifat asam dari kopi, yang berpotensi memicu keluhan lain.