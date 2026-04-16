Inovasi Pemantauan Kehamilan Tekan Kematian Ibu

JAKARTA - Angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Dengan rasio sekitar 140 kematian per 100 ribu kelahiran hidup, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kematian ibu yang masih tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Di balik data tersebut, banyak ibu hamil di daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan. Mulai dari jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan hingga keterbatasan tenaga medis, kondisi ini kerap membuat penanganan terlambat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi peneliti dari Indonesia dan Australia menghadirkan sebuah inovasi berupa alat pemantauan janin yang bisa digunakan secara mandiri di rumah.

Pantau Kehamilan dari Rumah

Perangkat Detect Me dirancang agar ibu hamil dapat memantau kondisi janin tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Data yang dikumpulkan akan tersambung ke aplikasi, kemudian dapat dipantau tenaga kesehatan secara langsung melalui sistem berbasis web.

Jika ditemukan indikasi masalah, tenaga medis dapat segera mengambil tindakan lebih cepat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan penanganan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi.