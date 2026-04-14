Bahaya Vape bagi Ibu Hamil: Risiko Serius untuk Janin hingga Keguguran

JAKARTA - Penggunaan vape atau rokok elektrik selama kehamilan bukanlah pilihan yang aman. Meski sering dianggap lebih ringan dibanding rokok konvensional, faktanya uap vape tetap mengandung nikotin dan berbagai zat kimia berbahaya yang bisa berdampak langsung pada kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Vape bekerja dengan memanaskan cairan (liquid) yang biasanya berisi nikotin, propilen glikol, gliserin, serta bahan tambahan lain. Zat-zat ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui uap yang dihirup dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko selama kehamilan.

Dampak Buruk Vape bagi Ibu Hamil dan Janin

1. Menghambat Perkembangan Janin

Nikotin dapat menyempitkan pembuluh darah di plasenta, sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke janin berkurang. Kondisi ini bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat.

2. Meningkatkan Risiko Keguguran dan Prematur

Paparan nikotin selama kehamilan dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terjadinya keguguran serta kelahiran prematur karena gangguan keseimbangan hormon.

3. Berat Badan Lahir Rendah

Bayi yang terpapar nikotin dalam kandungan berisiko lahir dengan berat badan rendah, yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan di kemudian hari.