Waspada Popcorn Lung, Penyakit Paru yang Dikaitkan dengan Penggunaan Vape

JAKARTA –Rokok elektrik atau vape kini semakin populer sebagai alternatif rokok konvensional. Namun, anggapan bahwa vape lebih aman ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya, penggunaan vape juga memiliki risiko kesehatan serius, salah satunya memicu kondisi yang dikenal sebagai Popcorn Lung.

Vape bekerja dengan memanaskan cairan (liquid) yang mengandung berbagai zat kimia, termasuk nikotin dan perasa tambahan. Meski aromanya sering dianggap lebih “ramah” karena beragam rasa seperti buah atau makanan, kandungan di dalamnya tetap berpotensi berbahaya bagi tubuh.

Apa Itu Popcorn Lung?

Popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah penyakit paru-paru yang terjadi akibat kerusakan pada saluran napas kecil (bronkiolus). Kondisi ini menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga aliran udara menjadi terhambat.

Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain:

Napas berbunyi (mengi)

Sesak napas

Batuk kering yang berkepanjangan

Hubungan Vape dengan Popcorn Lung

Risiko popcorn lung berkaitan dengan paparan bahan kimia berbahaya yang terhirup ke dalam paru-paru. Salah satu zat yang sering dikaitkan adalah diacetyl, bahan kimia yang dulu digunakan untuk memberi rasa mentega pada produk makanan seperti popcorn.