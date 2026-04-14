Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Popcorn Lung, Penyakit Paru yang Dikaitkan dengan Penggunaan Vape

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |13:53 WIB
Waspada Popcorn Lung, Penyakit Paru yang Dikaitkan dengan Penggunaan Vape
Waspada Popcorn Lung, Penyakit Paru yang Dikaitkan dengan Penggunaan Vape (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA –Rokok elektrik atau vape kini semakin populer sebagai alternatif rokok konvensional. Namun, anggapan bahwa vape lebih aman ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya, penggunaan vape juga memiliki risiko kesehatan serius, salah satunya memicu kondisi yang dikenal sebagai Popcorn Lung.

Vape bekerja dengan memanaskan cairan (liquid) yang mengandung berbagai zat kimia, termasuk nikotin dan perasa tambahan. Meski aromanya sering dianggap lebih “ramah” karena beragam rasa seperti buah atau makanan, kandungan di dalamnya tetap berpotensi berbahaya bagi tubuh.

Apa Itu Popcorn Lung?

Popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah penyakit paru-paru yang terjadi akibat kerusakan pada saluran napas kecil (bronkiolus). Kondisi ini menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga aliran udara menjadi terhambat.

Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain:

  • Napas berbunyi (mengi)
  • Sesak napas
  • Batuk kering yang berkepanjangan

Hubungan Vape dengan Popcorn Lung

Risiko popcorn lung berkaitan dengan paparan bahan kimia berbahaya yang terhirup ke dalam paru-paru. Salah satu zat yang sering dikaitkan adalah diacetyl, bahan kimia yang dulu digunakan untuk memberi rasa mentega pada produk makanan seperti popcorn.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement