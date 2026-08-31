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Kulit Kering dan Bersisik Gara-Gara Panas Terik? Coba 4 Bahan Alami Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |17:05 WIB
Kulit Kering dan Bersisik Gara-Gara Panas Terik? Coba 4 Bahan Alami Ini
Kulit kering. (Foto: Freepik)
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CUACA panas dan paparan sinar matahari dalam waktu lama dapat membuat kulit kehilangan kelembapannya. Akibatnya, kulit terasa kering, kasar, bahkan mulai bersisik dan mengelupas.

Kondisi ini bisa semakin terasa jika tubuh kurang mendapat asupan cairan atau kulit sering terpapar udara panas dan kering. Selain menggunakan pelembap, beberapa bahan alami dapat membantu memberikan rasa nyaman dan menjaga kelembapan kulit.

Namun, penggunaannya tetap perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama jika kulit sedang mengalami iritasi akibat paparan matahari. Lantas, apa saja bahan alami itu?

Dilansir dari Health Line, berikut 4 bahan alami untuk kulit kering dan bersisik gara-gara panas terik:

1. Lidah Buaya

lidah buaya untuk sembelit (NDTV)

Gel lidah buaya sering digunakan untuk membantu menenangkan kulit yang terasa panas dan tidak nyaman setelah terpapar matahari. Kandungan airnya juga dapat memberikan sensasi menyegarkan pada kulit.

Gunakan gel lidah buaya yang sederhana dan bebas alkohol atau pewangi tambahan. Oleskan tipis pada kulit yang kering dan biarkan menyerap. Hentikan penggunaan jika muncul rasa perih atau iritasi.

2. Minyak Kelapa

Minyak kelapa. (Foto: Mybttrm)

Minyak kelapa memiliki sifat emolien yang dapat membantu menghaluskan permukaan kulit dengan mengisi celah di antara sel-sel kulit. Kandungan lemaknya juga dapat membantu mengurangi kehilangan kelembapan.

Namun, minyak kelapa lebih baik digunakan pada kulit yang kering dan tidak sedang mengalami luka atau sunburn berat. Oleskan secukupnya setelah mandi ketika kulit masih sedikit lembap.

 

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