Benarkah Kulit Bisa Cepat Menua karena Polusi Udara?

POLUSI udara selama ini lebih sering dikaitkan dengan gangguan pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Namun ternyata, paparan polutan dalam jangka panjang juga dapat memengaruhi kesehatan kulit.

Sebagai organ terbesar sekaligus lapisan pertahanan terluar tubuh, kulit menjadi bagian pertama yang berhadapan langsung dengan berbagai faktor lingkungan. Paparan polusi yang terjadi berulang kali dapat mengganggu fungsi perlindungan alami kulit dan memicu berbagai masalah.

Beberapa polutan yang dapat berdampak pada kulit antara lain particulate matter (PM2.5 dan PM10), ozon, senyawa organik volatil (VOC), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), oksida, hingga asap rokok.

1. Polusi Udara Bisa Merusak Skin Barrier

Dilansir dari Airly, kylit memiliki lapisan pelindung atau skin barrier. Fungsinya menjaga kelembapan sekaligus melindungi tubuh dari berbagai zat berbahaya dari lingkungan.

Paparan polusi secara terus-menerus dapat mengganggu lapisan tersebut. Akibatnya, kulit menjadi lebih mudah kehilangan kelembapan, mengalami iritasi, dan lebih rentan terhadap berbagai masalah kulit.

Tidak hanya skin barrier, polusi juga dapat memengaruhi mikrobioma kulit, yakni kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang secara alami hidup di permukaan kulit.

Mikrobioma yang seimbang membantu menjaga kesehatan kulit. Ketika keseimbangannya terganggu akibat paparan lingkungan, mikroorganisme tertentu dapat berkembang secara berlebihan dan memicu masalah kulit.

2. Bisa Memperburuk Jerawat hingga Eksim

Partikel polusi yang menempel di permukaan kulit juga dapat bercampur dengan minyak dan kotoran. Kondisi tersebut berpotensi menyumbat pori-pori dan menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya jerawat.

Selain jerawat, paparan polusi juga dapat memperburuk sejumlah kondisi kulit yang sudah ada. Di antaranya dermatitis kontak, eksim, dan psoriasis.

Karena itu, seseorang yang memiliki kulit sensitif atau masalah kulit tertentu mungkin perlu memberikan perhatian lebih terhadap paparan polusi udara.