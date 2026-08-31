Cerita Tarra Budiman soal Tingkah Antimainstream Putrinya di Sekolah, Sampai Sering Minta Maaf ke Dian Ayu

JAKARTA – Aktor sekaligus presenter Tarra Budiman membagikan cerita unik mengenai perkembangan kedua buah hatinya. Menariknya, anak kedua Tara ternyata menempuh pendidikan di sekolah yang sama dengan anak dari pasangan selebriti Ananda Omesh dan Dian Ayu Lestari.

Namun, Tarra mengaku sempat merasa tidak enak hati kepada Dian Ayu. Dia bahkan sampai harus meminta maaf.

1. Tarra Budiman Ungkap Tingkah Putrinya di Sekolah

Tarra bercerita pernah merasa tak enak dengan Dian Ayu dipicu oleh tingkah laku anak keduanya, Kayma Jayna Agyra, yang saat ini sedang dalam fase sangat idealis dan sulit untuk mengikuti aturan sekolah. Termasuk dalam hal berseragam.

"Anak nomor dua gue pikir kayak 'ah pasti dia akan ngikut dengan kakaknya', tidak. Karena ini sekarang lagi fase di mana berangkat sekolah itu menjadi sebuah tantangan buat kita orang tua," ujar Tara Budiman dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (31/8/2026).

Suami Gya Sadiqah ini menceritakan bahwa putri kecilnya itu seringkali menolak untuk bangun pagi. Sang buah hati juga enggan mengenakan seragam sekolah.

Alhasil, sang anak sering berangkat ke sekolah hanya dengan menggunakan pakaian bebas, sebuah pemandangan yang kontras dengan teman-teman sekelasnya.

"Bagaimana cara dia memakai seragam aja dia nggak mau. Jadi buat guru-gurunya mohon maaf deh, ini yang berangkat ke sekolah dia nggak pake seragam, pake baju bebas aja. Mana satu kelas sama anaknya Omesh lagi, gue sama Dian Ayu udah gini, 'Bu, maafin deh nih anak gue kalau emang rada brutal dikit'," ucap Tarra.

Tarra menilai anak keduanya memiliki kepribadian yang sangat kuat. Sang putri juga cenderung bersikap anti-mainstream.

"Kalau dibilang idealis sih sangat idealis ya, jujur kayak dia anti-mainstream sih anaknya. Cuman ya sekarang lagi diajarin, udah mulai pelan-pelan, ini kan belum sebulan sekolah juga. Kalau dia tuh bar-bar, sudah terjang aja pokoknya, 'aku mau sekarang aku maunya kayak gini harus diturutin'," imbuhnya.