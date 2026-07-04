Moms, Jangan Beri Balita Popcorn, Ini Alasannya Kata Pakar

JAKARTA - Berondong jagung atau popcorn memang sangat pas untuk menemani waktu bersantai atau saat menonton film bersama keluarga di rumah. Namun, tahukah Mom kalau camilan ini menyimpan bahaya tersembunyi bagi si kecil yang masih balita?

Walau terlihat ringan dan empuk, para pakar kesehatan sangat melarang pemberian popcorn untuk anak kecil. Yuk, simak alasannya!

Risiko Tersedak yang Sangat Tinggi

Melansir Parents, popcorn merupakan salah satu penyebab utama anak tersedak. Teksturnya yang ringan membuat serpihannya mudah terhirup masuk ke saluran pernapasan saat anak sedang makan sambil berbicara, tertawa, atau bermain.

Selain itu, bagian tengah berondong atau biji jagung yang belum mekar sempurna memiliki tekstur yang keras dan bisa dengan mudah tersangkut di tenggorokan kecil mereka.

Berdasarkan rekomendasi dari American Academy of Pediatrics (AAP), popcorn termasuk dalam daftar makanan berisiko tinggi yang harus dihindari oleh anak di bawah usia 4 tahun (bersama dengan anggur utuh, sosis, dan permen keras).

Dokter Spesialis Anak Whitney Casares juga menegaskan hal ini. Ia menyatakan, "Saya tidak pernah merekomendasikan popcorn untuk balita. Sebagai bahaya tersedak yang utama, popcorn bisa dengan mudah tersangkut di saluran napas anak kecil karena ukuran dan bentuknya."

Lebih lanjut, seorang Ahli Gizi, Chanel Kenner, RD, menjelaskan dari segi anatomi dan perkembangan anak. "Sekitar usia 4 tahun, risiko anak tersedak mulai berkurang karena saluran udara mereka sudah lebih berkembang. Namun, Anda juga harus memastikan bahwa si kecil telah mengembangkan keterampilan mengunyah yang cukup untuk menangani makanan padat," tuturnya.