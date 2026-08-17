Viral! Pelakor Gelendotan ke Suami Orang saat Didatangi Istri Sah, Tak Mau Ditinggalkan hingga Ingin Dinikahi

JAKARTA - Viral di media sosial seorang istri sah memergoki sang suami tengah jalan bergandengan dengan seorang perempuan muda yang diduga sebagai pelakor. Kejadian tersebut direkam oleh sang istri dari dalam mobilnya hingga diikuti sampai apartemen.

Seorang wanita membagikan kisah memilukannya melalui akun Instagramnya, Ade Fitria Ningsih. Ia memergoki sang suami berselingkuh dengan seorang perempuan muda berinisial A. Dalam video yang beredar, sang suami berinisial WP tengah berjalan bersama A bergandengan tangan sambil membawa nasi bungkus.

Berawal dari Nonton Bioskop

Ade mengungkapkan bahwa sang suami, WP, habis pergi nonton film di bioskop. Berkat informasi temannya yang melihat WP tengah bersama A, Ade pun menemui mereka dan memergoki ke apartemen.

Ade mendatangi apartemen, di mana suaminya tengah bersama perempuan muda tersebut hendak menyantap makan bersama. Ade langsung mengkonfrontasi keduanya, namun A memeluk kaki serta menggelendoti WP erat seolah tak ingin berpisah dan ditinggalkan.

“Dia mohon mohon ga mau ditinggal wepe!!! Di depan mata gue!!!” tulis Ade di caption video tersebut.

Ade bertanya pada A, apakah ia mau menikah dengan suaminya, langsung saja dijawab dengan anggukan. Saat dilabrak, A hanya menunduk dan merespons dengan anggukan saat menjawab beberapa pertanyaan.

Perselingkuhan Kerap Berulang

Kasus perselingkuhan sering terjadi dan kerap berulang hingga menyisakan trauma bagi korbannya yang mana dalam kasus ini adalah istri sah. Seperti Ade, ia telah mengetahui perselingkuhan suaminya hingga berhasil memergoki. Ia memilih menyelesaikan kejadian ini dengan mengkonfrontasi keduanya dan mencecar A dengan pertanyaan.

(Agustina Wulandari )

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