Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pelakor Gelendotan ke Suami Orang saat Didatangi Istri Sah, Tak Mau Ditinggalkan hingga Ingin Dinikahi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Pelakor Gelendotan ke Suami Orang saat Didatangi Istri Sah, Tak Mau Ditinggalkan hingga Ingin Dinikahi
Viral kasus perselingkuhan. (Foto: dok Instagram/adefningsih)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang istri sah memergoki sang suami tengah jalan bergandengan dengan seorang perempuan muda yang diduga sebagai pelakor. Kejadian tersebut direkam oleh sang istri dari dalam mobilnya hingga diikuti sampai apartemen.

Seorang wanita membagikan kisah memilukannya melalui akun Instagramnya, Ade Fitria Ningsih. Ia memergoki sang suami berselingkuh dengan seorang perempuan muda berinisial A.  Dalam video yang beredar, sang suami berinisial WP tengah berjalan bersama A bergandengan tangan sambil membawa nasi bungkus. 

Berawal dari Nonton Bioskop

Ade mengungkapkan bahwa sang suami, WP, habis pergi nonton film di bioskop. Berkat informasi temannya yang melihat WP tengah bersama A, Ade pun menemui mereka dan memergoki ke apartemen.

Ade mendatangi apartemen, di mana suaminya tengah bersama perempuan muda tersebut hendak menyantap makan bersama. Ade langsung mengkonfrontasi keduanya, namun A memeluk kaki serta menggelendoti WP erat seolah tak ingin berpisah dan ditinggalkan.

“Dia mohon mohon ga mau ditinggal wepe!!! Di depan mata gue!!!” tulis Ade di caption video tersebut.

Ade bertanya pada A, apakah ia mau menikah dengan suaminya, langsung saja dijawab dengan anggukan. Saat dilabrak, A hanya menunduk dan merespons dengan anggukan saat menjawab beberapa pertanyaan.

Perselingkuhan Kerap Berulang

Kasus perselingkuhan sering terjadi dan kerap berulang hingga menyisakan trauma bagi korbannya yang mana dalam kasus ini adalah istri sah. Seperti Ade, ia telah mengetahui perselingkuhan suaminya hingga berhasil memergoki. Ia memilih menyelesaikan kejadian ini dengan mengkonfrontasi keduanya dan mencecar A dengan pertanyaan.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/612/3236407//viral-jQZc_large.jpg
Viral! Bowo Alpenliebe Seleb TikTok Kini Jualan Donat Bareng Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236344//viral-nFV9_large.jpg
Viral Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Ternyata Milik Haji Isam, Begini Penjelasan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/338/3236310//viral-K3Rj_large.jpg
DJ Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual saat Private Party Oknum Pejabat di SCBD, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/612/3236282//topeng_unik-zhoD_large.jpeg
Viral! Ibu-ibu Ini Naik Pikap Ikut Karnaval Rayakan HUT RI ke-80, Topeng Unik Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/340/3236237//viral-M3ia_large.jpg
Viral! Guru Ditahan karena Ambil Permen dalam Rok Siswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/612/3235986//viral-DVJz_large.jpg
Viral! Istri Sah Labrak Suami yang Diam-Diam Nikahi Pelakor, Langsung Bawa Pengacara hingga Polisi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement