HOME WOMEN FOOD

Cari Camilan Sehat yang Enak? Ini Bocoran dari Ahli Gizi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:47 WIB
Cari Camilan Sehat yang Enak? Ini Bocoran dari Ahli Gizi
Cari Camilan Sehat yang Enak? Ini Bocoran dari Ahli Gizi (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang menganggap bahwa camilan sehat identik dengan camilan dengan rasa yang hambar dan tidak menggugah selera. Namun, benarkah anggapan ini? Yuk simak untuk informasi selanjutnya!

Melalui pernyataan ahli gizi Esti Nurwanti, camilan sehat itu hambar dan tidak enak ternyata adalah mitos. Sama halnya dengan ungkapan artis pemain film layar lebar Pabrik Gula, Ersya Aulia yang merupakan salah satu pencinta gaya hidup sehat, camilan sehat justru kini semakin variatif dan lezat.

“Mitos sih menurut aku karena banyak juga camilan sehat tapi enak dan enggak hambar,” ujarnya dalam kanal YouTube Yava Bali dengan judul ‘Godaan Junk Food Bagi Gen Z, Ersya Tetap Jaga Gaya Hidup Sehat Selama Shooting Film Pabrik Gula’.

Camilan Tidak Sehat

Perkembangan dunia kuliner kini sudah semakin inovatif, banyak pihak kreatif yang menciptakan makanan dengan rasa yang menggugah selera tapi juga kandungan yang sehat. Camilan kini tak lagi berpatok pada potongan buah atau sayuran rebus tanpa bumbu. Kini camilan dapat dikonsumsi lebih manusiawi dan mudah diterima oleh lidah kita.

“Karena banyak camilan-camilan sekarang itu banyak berinovasi kan jadi memang rasanya bisa modifikasi baik itu dengan penambahan rasanya atau mungkin tambahan rempah-rempah itu kan jadi rasa-rasanya jadi tasty apalagi kalau sekarang orang suka keju atau gitu atau enggak suka karamel,” tutur ahli gizi Esti Nurwanti.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
