HOME WOMEN FOOD

6 Camilan yang Baik untuk Penderita Asam Lambung

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |17:10 WIB
6 Camilan yang Baik untuk Penderita Asam Lambung
Camilan yang Baik untuk Penderita Asam Lambung (Foto: Ffreepik)
JAKARTA Camilan yang baik untuk penderita asam lambung. Asam lambung yang berlebih memang bisa menjadi kondisi yang mengganggu dan membuat tidak nyaman.

Namun, Anda tetap bisa menikmati camilan selama memilih makanan yang tepat agar tidak memicu refluks. Berikut beberapa camilan sehat yang aman dikonsumsi bagi penderita asam lambung:

1. Popcorn

Popcorn dapat menjadi camilan ramah lambung asalkan dibuat tanpa tambahan mentega atau minyak berlebih. Kandungan seratnya membantu menjaga pencernaan tetap lancar serta menurunkan risiko refluks. Hindari popcorn dengan bumbu pedas atau terlalu berminyak karena justru dapat memperburuk gejala.

2. Kacang Almond

Telusuri berita women lainnya
