Lagi Diet? Cobain 4 Camilan Ini Enggak Bikin Gendut

JAKARTA - Saat diet, sering kali kita kehabisan ide menentukan menu makanan sehat yang cocok untuk program penurunan berat badan. Tak hanya menjaga nafsu makan, diet juga dapat ditunjang dengan makanan sehat dan bergizi seimbang, termasuk yang tinggi serat.

Makanan yang kaya serat bermanfaat untuk pencernaan. Pencernaan yang lancar tentu berdampak baik pada kesehatan tubuh, termasuk kesehatan usus, serta membantu program diet Anda.

Agar diet Anda lebih sehat, usahakan selalu mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan tentunya baik untuk pencernaan. Makanan ini pun mudah ditemukan dan bisa menjadi pilihan tepat untuk gaya hidup sehat.

Penasaran apa saja makanan yang baik untuk pencernaan? Yuk simak informasinya yang telah dirangkum Senin, (17/11/2025).

Camilan Diet Sehat

1. Kacang Almond