HOME WOMEN FOOD

Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |09:15 WIB
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini (foto: freepik)
JAKARTA - Banyak orang ingin hidup lebih lama dan lebih sehat, tetapi mengubah kebiasaan hidup sering kali terasa sulit. Padahal, menurut sejumlah penelitian baru, Anda tidak perlu melakukan perubahan besar untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang signifikan.

Cukup dengan mengubah beberapa kebiasaan makan, Anda bisa menambah usia bertahun-tahun. Dilansir dari EatingWell, penelitian menunjukkan bahwa beralih dari pola makan ala Barat yang banyak mengandung makanan olahan, gula tambahan, dan daging merah ke pola makan yang lebih alami dan seimbang dapat memberikan dampak besar.

Pola makan yang dimaksud adalah pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, hingga yogurt. Menariknya, semua makanan sehat tersebut merupakan bagian dari Diet Mediterania, salah satu pola makan tradisional paling terkenal di dunia.

Diet Mediterania berasal dari negara-negara di sekitar Laut Mediterania seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Orang-orang di wilayah ini dikenal memiliki angka harapan hidup yang tinggi dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Diet Mediterania berasal dari negara-negara di sekitar Laut Mediterania seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Orang-orang di wilayah ini dikenal memiliki angka harapan hidup yang tinggi dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah.

Para ahli percaya bahwa salah satu “rahasia” mereka terletak pada pola makan yang menekankan:

  • banyak sayuran dan buah segar,
  • protein sehat dari ikan,
  • lemak baik dari minyak zaitun,
  • kacang-kacangan dan biji-bijian,
  • yogurt dan keju dalam jumlah sedang,
  • jarang mengonsumsi daging merah.

Menariknya, diet ini tidak mengharuskan Anda menghitung kalori atau menghindari makanan tertentu secara ketat. Anda hanya perlu lebih sering memilih makanan alami dibanding makanan olahan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
