HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Camilan Sehat untuk Anak 2 Tahun, Yuk Buat di Rumah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |19:15 WIB
5 Camilan Sehat untuk Anak 2 Tahun, Yuk Buat di Rumah (Foto: Freepik)
JAKARTA – Memilih camilan sehat untuk anak usia 2 tahun sangat penting. Daripada jajan di luar yang belum jelas kebersihannya, Bunda bisa membuat camilan sendiri di rumah.

Selain lebih aman, camilan buatan rumah bisa kaya vitamin dan zat besi yang baik untuk daya tahan tubuh serta perkembangan otak si kecil. Di usia ini, anak juga sudah bisa diajak ikut aktivitas ringan di dapur. Berikut beberapa ide camilan sehat yang bisa Bunda coba.

1. Puding Buah Naga

Haluskan setengah buah naga dengan garpu. Rebus 150 ml air bersama bubuk agar-agar tawar hingga mendidih, lalu matikan api. Masukkan buah naga dan aduk rata. Tuang ke cetakan dan biarkan mengeras.

2. Brokoli Krispi

Rebus brokoli sebentar setelah direndam air garam, lalu tiriskan. Celupkan brokoli ke telur kocok, kemudian baluri tepung serbaguna. Goreng hingga berwarna keemasan.

3. Bola Goreng Bayam

Blender 100 gram ayam dengan sedikit air, garam, dan gula. Rebus bayam sebentar lalu cincang halus. Campurkan ayam, bayam, 2 butir telur, bawang bombay, dan bawang putih.

Halaman:
1 2
      
