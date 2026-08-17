JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tampak menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (17/8/2026).
Dengan wajah merekah, penampilan elegan Angela Tanoesoedibjo turut jadi sorotan. Ia memilih busana bernuansa merah yang kental dengan semangat perayaan kemerdekaan.
Angela mengenakan kebaya modern berwarna merah yang dipadukan dengan rok batik senada. Rambutnya ditata sleek dengan sanggul sederhana di belakang.
Ia juga melengkapi penampilannya dengan aksesori bernuansa emas yang senada dengan detail pada kebayanya. Pilihan warna merah yang dikenakan Angela terasa selaras dengan suasana peringatan kemerdekaan.
Sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo juga hadir bersama sejumlah tokoh dan tamu undangan lainnya dalam rangkaian upacara kenegaraan di Istana Negara.