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Gaya Elegan Angela Tanoesoedibjo Rayakan HUT ke-81 RI, Kebaya Merah Jadi Sorotan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |13:05 WIB
Gaya Elegan Angela Tanoesoedibjo Rayakan HUT ke-81 RI, Kebaya Merah Jadi Sorotan
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. (Foto: dok Okezone/Mei Sada Sirait)
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JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tampak menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (17/8/2026).

Dengan wajah merekah, penampilan elegan Angela Tanoesoedibjo turut jadi sorotan. Ia memilih busana bernuansa merah yang kental dengan semangat perayaan kemerdekaan.

Busana Nuansa Merah Jadi Sorotan

Angela mengenakan kebaya modern berwarna merah yang dipadukan dengan rok batik senada. Rambutnya ditata sleek dengan sanggul sederhana di belakang.

Ia juga melengkapi penampilannya dengan aksesori bernuansa emas yang senada dengan detail pada kebayanya. Pilihan warna merah yang dikenakan Angela terasa selaras dengan suasana peringatan kemerdekaan.

Harapan untuk Indonesia

Sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo juga hadir bersama sejumlah tokoh dan tamu undangan lainnya dalam rangkaian upacara kenegaraan di Istana Negara.

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