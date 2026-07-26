Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Semangka atau Melon yang Aman untuk Penderita Diabetes?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |14:04 WIB
Semangka atau Melon yang Aman untuk Penderita Diabetes?
Semangka atau Melon yang Aman untuk Penderita Diabetes? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Semangka dan melon kerap menjadi pilihan buah untuk dinikmati saat cuaca panas. Meski sama-sama memiliki rasa manis, banyak penderita diabetes khawatir kandungan gula alami pada kedua buah tersebut dapat memicu lonjakan kadar gula darah. Lantas, mana yang lebih aman dikonsumsi?

Dikutip dari EatingWell, ahli gizi menjelaskan bahwa semangka maupun melon sama-sama merupakan pilihan buah yang sehat. Meski mengandung gula alami dan karbohidrat, keduanya memiliki kadar air yang tinggi serta beban glikemik (glycemic load) yang relatif rendah jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar.

Kandungan Gula

Artinya, kedua buah tersebut tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Melon memiliki sedikit keunggulan karena mengandung lebih banyak serat dibandingkan semangka.

Kandungan serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah sehingga dapat menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil. Selain itu, melon juga kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

Di sisi lain, semangka unggul dari segi kandungan likopen, yaitu antioksidan yang memberikan warna merah pada buah dan dikaitkan dengan manfaat bagi kesehatan jantung serta metabolisme. Meskipun semangka memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, kandungan airnya yang mencapai sekitar 90 persen membuat beban glikemiknya tetap rendah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/482/3213430/jeruk-d4xI_large.jpg
Apel vs Jeruk, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/298/3211947/gula_darah-GSxT_large.jpg
6 Minuman yang Bisa Bantu Turunkan Gula Darah Secara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/482/3209256/diabetes-ykun_large.jpeg
4 Penyakit yang Rentan Kambuh Setelah Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/482/3208590/kue-ObnI_large.jpg
5 Cara Mencegah Lonjakan Gula Darah Usai Kalap Makan Kue Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737/minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170394/olahraga-nsVX_large.jpg
Angka Diabetes hingga Hipertensi Masih Tinggi, Wamenkes Ajak Masyarakat Olahraga 4 Kali Seminggu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement