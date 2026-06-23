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Kebiasaan Buruk yang Bikin Orang Sakit Diabetes

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |09:30 WIB
Kebiasaan Buruk yang Bikin Orang Sakit Diabetes
Kebiasaan Buruk yang Bikin Orang Sakit Diabetes (Foto: FreepiK)
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JAKARTA - Diabetes masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang jumlah penderitanya terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, saat ini terdapat sekitar 19,5 juta penduduk yang hidup dengan penyakit diabetes.

Meningkatnya kasus diabetes dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari riwayat keluarga hingga pola hidup yang kurang sehat. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini.

Meski pemeriksaan kadar gula darah di fasilitas kesehatan tetap menjadi cara paling akurat untuk mengetahui kondisi seseorang, beberapa kebiasaan berikut juga diketahui berkaitan dengan meningkatnya risiko diabetes.

Penyebab Diabetes

1. Sering Begadang

Kurang tidur ternyata tidak hanya membuat tubuh mudah lelah, tetapi juga dapat memengaruhi metabolisme. Menurut dr. Ambrish Mithal dari Medanta Medicity, banyak kasus diabetes tipe 2 berkaitan dengan kebiasaan tidur yang buruk.

      
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