Pisang atau Jeruk, Siapa yang Menang untuk Jaga Tekanan Darah?

JAKARTA - Bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, menjaga pola makan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Selain mengurangi asupan garam, memperbanyak konsumsi buah juga bisa menjadi bagian dari pola makan sehat.

Pisang dan jeruk termasuk buah yang mudah ditemukan dan sama-sama punya berbagai kandungan nutrisi. Namun, jika harus memilih salah satu untuk membantu menjaga tekanan darah, pisang sedikit lebih unggul karena mengandung lebih banyak kalium.

Meski begitu, bukan berarti jeruk kalah manfaat. Buah berwarna oranye ini juga memiliki sejumlah nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung.

Pisang Lebih Unggul dalam Kandungan Kalium

Ilustrasi makan pisang. (Foto: dok Magnific)

Kalium merupakan salah satu mineral yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah tetap sehat. Mineral ini membantu merelaksasi pembuluh darah sekaligus membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Hal tersebut penting karena terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan darah.

Menurut Health, satu buah pisang mengandung sekitar 375 miligram kalium, atau sekitar 8 persen dari nilai harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Sementara itu, satu buah jeruk mengandung sekitar 232 miligram kalium, atau sekitar 5 persen dari nilai harian.