Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pisang atau Jeruk, Siapa yang Menang untuk Jaga Tekanan Darah?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:05 WIB
Pisang atau Jeruk, Siapa yang Menang untuk Jaga Tekanan Darah?
Ilustrasi jeruk atau pisang. (Foto: dok Magnific/KamranAydinov)
A
A
A

JAKARTA - Bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, menjaga pola makan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Selain mengurangi asupan garam, memperbanyak konsumsi buah juga bisa menjadi bagian dari pola makan sehat.

Pisang dan jeruk termasuk buah yang mudah ditemukan dan sama-sama punya berbagai kandungan nutrisi. Namun, jika harus memilih salah satu untuk membantu menjaga tekanan darah, pisang sedikit lebih unggul karena mengandung lebih banyak kalium.

Meski begitu, bukan berarti jeruk kalah manfaat. Buah berwarna oranye ini juga memiliki sejumlah nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung.

Pisang Lebih Unggul dalam Kandungan Kalium

Ilustrasi makan pisang. (Foto: dok Magnific)
Ilustrasi makan pisang. (Foto: dok Magnific)

Kalium merupakan salah satu mineral yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah tetap sehat. Mineral ini membantu merelaksasi pembuluh darah sekaligus membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Hal tersebut penting karena terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan darah.

Menurut Health, satu buah pisang mengandung sekitar 375 miligram kalium, atau sekitar 8 persen dari nilai harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Sementara itu, satu buah jeruk mengandung sekitar 232 miligram kalium, atau sekitar 5 persen dari nilai harian. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/298/3239975//pistachio_xb100-Oxva_large.jpg
Tak Hanya Sekadar Tren, Rajin Makan Pistachio Bisa Bantu Jaga Tekanan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/298/3234015//nanas-iaWc_large.jpg
4 Makanan Ini Punya Lebih Banyak Vitamin C Dibanding Jeruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/611/3232257//ilustrasi_memakai_masker_wajah-yIqN_large.jpg
Masker Wajah Do It Yourself, Pisang Ampuh Bikin Kulit Sehat, Mau Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/482/3232023//jaga_kestabilan_darah-0qpD_large.jpg
Dua Gerakan Sederhana Ini Diklaim Bisa Bikin Tekanan Darah Tetap Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/298/3231574//pola_makan_menkes_budi-CPhx_large.jpg
Intip Pola Makan Sehat Harian Menkes Budi, Ada Lele Goreng! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/298/3230541//jeruk_nipis-681I_large.jpg
Menkes Ungkap Manfaat Jeruk Nipis untuk Makanan, Penyerapan Zat Besi Lebih Mudah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement