Profil Maudy Ayunda yang Dikritik Usai Bikin Video Mindfulness: Lulusan Oxford dan Stanford hingga Dituding Tone Deaf

PROFIL Maudy Ayunda menarik diulas. Sebab, sosoknya lagi ramai disorot usai bikin video YouTube mengenai mindfulness di tengah derasnya pemberitaan negatif.

Video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News tersebut diunggah pada 21 Agustus 2026. Dalam konten itu, Maudy membagikan pengalaman pribadinya menghadapi banyaknya berita buruk, baik dari dalam maupun luar negeri.

Maudy membahas cara mengatur konsumsi informasi agar tetap mengetahui berbagai persoalan tanpa merasa kewalahan secara emosional. Namun, pembahasan tersebut kemudian kembali ramai di media sosial.

Sejumlah warganet menilai pesan Maudy kurang sensitif terhadap masyarakat yang justru mengalami secara langsung berbagai persoalan yang diberitakan, seperti bencana, masalah ekonomi, hingga persoalan sosial.

1. Konten Mindfulness Tuai Kritik

Dalam videonya, Maudy bercerita bahwa paparan berita buruk yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa kewalahan. Ia kemudian membagikan pengalamannya dalam mengatur batas konsumsi berita, termasuk memilih sumber informasi dan mengetahui kapan harus berhenti mengonsumsi pemberitaan mengenai satu isu.

Menurut Maudy, mengambil jeda dari pemberitaan bukan berarti berhenti peduli terhadap apa yang terjadi. Ia ingin menemukan cara agar tetap mendapatkan informasi sekaligus menjaga kondisi emosional dan kesehatan mental.

Meski demikian, sejumlah warganet memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai kemampuan untuk menjauh dari pemberitaan merupakan sebuah privilege karena tidak semua orang memiliki pilihan tersebut, terutama mereka yang kehidupannya terdampak langsung oleh berbagai persoalan yang sedang terjadi.

Kritik tersebut kemudian membuat Maudy memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Melalui kolom komentar pada video tersebut, Maudy mengakui bahwa ada perspektif penting yang belum cukup ia refleksikan ketika membuat konten tersebut.

Maudy menyadari bahwa kemampuan untuk mengambil jarak dari berita merupakan sebuah keistimewaan. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang sama, terutama ketika suatu persoalan berkaitan langsung dengan kehidupan, keluarga, pekerjaan, atau komunitas mereka.

Maudy juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menjadikan mindfulness sebagai alasan untuk tidak peduli terhadap realitas sosial. Ia justru menjelaskan bahwa mindfulness menurutnya dapat membantu seseorang tetap hadir, peduli, dan lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Maudy juga mengapresiasi berbagai kritik dan perspektif yang disampaikan warganet sebagai bahan pembelajaran.

2. Profil Maudy Ayunda

Terlepas dari kontroversi mengenai konten terbarunya, Maudy Ayunda merupakan salah satu figur publik Indonesia yang dikenal memiliki perjalanan pendidikan dan karier yang cukup panjang. Pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya ini lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994.

Maudy merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Muren Murdjoko. Maudy dikenal sebagai aktris, penyanyi, penulis, sekaligus figur publik yang aktif membahas berbagai topik, termasuk pendidikan, pengembangan diri, dan kesehatan mental.

Di bidang pendidikan, Maudy Ayunda dikenal sebagai salah satu selebritas Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di University of Oxford dengan mengambil jurusan Politics, Philosophy and Economics pada 2016.

Setelah itu, Maudy melanjutkan pendidikan pascasarjana di Stanford University. Ia diketahui memperoleh dua gelar master, yakni Master of Arts dan Master of Business Administration.