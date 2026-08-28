Profil Vilmei, Tiktoker yang Uangnya Diduga Diambil Karyawannya Sendiri hingga Rp1,2 Miliar

JAKARTA - TikToker Vilmei mengungkap dirinya menjadi korban pencurian yang dilakukan salah satu karyawannya. Tak tanggung-tanggung, uang yang diduga digelapkan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

Kisah tersebut disampaikan Vilmei melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya. Ia mengungkap pencurian itu dilakukan oleh seorang staf perempuan bernama Zahra.

Menurut Vilmei, Zahra diduga mengambil uang dari aktivitas konten TikTok miliknya secara bertahap. Dalam menjalankan aksinya, Zahra disebut tidak bekerja seorang diri karena mendapat bantuan dari pacarnya.

Modus yang dilakukan juga melibatkan sejumlah akun TikTok milik teman-teman Zahra. Uang milik Vilmei disebut dikirimkan ke sekitar 12 akun TikTok yang berbeda.

Setelah uang masuk ke akun-akun tersebut, Zahra dan pacarnya kemudian disebut menarik uang tersebut. Sementara pemilik akun yang digunakan untuk menerima transfer diduga mendapatkan komisi dari transaksi tersebut.