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Profil dan Potret Cantik Georgina Rodriguez, Eks Pegawai Ritel yang Kini Jadi Istri Cristiano Ronaldo

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |22:03 WIB
Profil dan Potret Cantik Georgina Rodriguez, Eks Pegawai Ritel yang Kini Jadi Istri Cristiano Ronaldo
Profil dan Potret Cantik Georgina Rodriguez, Eks Pegawai Ritel yang Kini Jadi Istri Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Georgina Rodriguez kini resmi menjadi istri Cristiano Ronaldo setelah hubungan keduanya berjalan selama sekitar satu dekade. Sebelum dikenal sebagai pasangan salah satu pesepakbola ternama dunia, Georgina menjalani kehidupan sederhana dan sempat bekerja sebagai pegawai ritel di Madrid, Spanyol.

Kabar pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui melalui unggahan di media sosial. Ronaldo membagikan foto tangan dirinya dan Georgina yang sama-sama mengenakan cincin emas.

“C❤️G,” tulis Ronaldo dalam keterangan singkat unggahannya.

Pernikahan tersebut disebut berlangsung secara sipil dan intim di Cascais, Portugal, pada 11 Agustus 2026. Momen tersebut sekaligus menandai babak baru hubungan Ronaldo dan Georgina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Georgina Rodriguez (IG)

Awal Pertemuan di Toko Gucci

      
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