Kisah Cinta Cristiano Ronaldo dengan Georgina: Berawal dari Toko hingga Akhirnya Menikah Usai 10 Tahun Bersama

KISAH cinta Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez menarik diulas. Sebab, pasangan yang selalu jadi perhatian pencinta sepakbola dunia ini akhirnya resmi menikah.

Ronaldo dan Georgina menikah setelah 10 tahun bersama. Menariknya, kisah cinta mereka mulai bersemi dari pertemuan di sebuah toko.

1. Cristiano Ronaldo Resmi Menikah dengan Georgina

Ya, kabar bahagia datang dari Cristiano Ronaldo. Megabintang sepakbola dunia itu resmi menikahi Georgina Rodriguez yang sudah bersama dengannya selama 10 tahun terakhir.

Pernikahan Ronaldo dengan Georgina diketahui dalam unggahan terbaru di Instagram. Ronaldo unggah foto yang menampilkan tangannya dan Georgina yang sudah mengenakan cincin emas yang sama.

“C❤️G,” tulis singkat Ronaldo sebagai caption unggahan itu.

Kabar Ronaldo menikah dengan Georgina sendiri sudah berembus kencang dalam beberapa waktu terakhir. Meski terus merahasiakan tempat dan tanggal pernikahannya, informasi soal acara sakral tersebut tetap bocor ke publik.

Kabarnya, Cristiano Ronaldo dan Georgina resmi menikah dalam upacara sipil yang intim di Cascais, Portugal. Acara itu digelar pada 11 Agustus 2026. Menarik kini menilik perjalanan kisah cinta Ronaldo dengan Georgina karena berjalan unik.

2. Berawal dari Pertemuan di Toko Gucci

Kisah Ronaldo dan Georgina bermula pada 2016 di Madrid, Spanyol. Saat itu, Georgina bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko Gucci.

Pertemuan tersebut pada awalnya berlangsung sederhana. Namun, dari pertemuan itulah hubungan keduanya perlahan berkembang menjadi kisah cinta yang bertahan selama bertahun-tahun.

Hubungan Ronaldo dan Georgina kemudian mulai diketahui publik pada akhir 2016. Seiring waktu, Georgina semakin sering terlihat mendampingi Ronaldo dalam berbagai kesempatan dan kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi sang megabintang sepakbola.

3. Dari Kekasih Menjadi Keluarga

Hubungan Ronaldo dan Georgina kemudian berkembang jauh lebih serius. Pada November 2017, Georgina melahirkan putri mereka, Alana Martina.

Georgina juga menjadi sosok penting dalam keluarga besar Ronaldo. Ia tinggal bersama dan merawat anak-anak Ronaldo. Georgina dan Ronaldo membangun keluarga yang selama bertahun-tahun selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka di luar lapangan.

Namun, perjalanan keluarga ini tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Pada 2022, Ronaldo dan Georgina harus menghadapi kehilangan yang sangat berat ketika salah satu bayi kembar mereka meninggal saat proses persalinan. Putri mereka, Bella Esmeralda, berhasil lahir dengan selamat.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu ujian terbesar dalam hubungan mereka. Keduanya kemudian berusaha melewati masa sulit tersebut bersama-sama.