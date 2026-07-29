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Profil dan Potret Cantik Lisa Ayu, Tunangan Shohibul Fikri yang Baru Juara Japan dan China Open 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Lisa Ayu, Tunangan Shohibul Fikri yang Baru Juara Japan dan China Open 2026
Lisa Ayu Kusumawati dan Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: Instagram/@lisaayukw)
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PROFIL dan potret cantik Lisa Ayu Kusumawati menarik diulas. Sebab, namanya turut jadi sorotan usai sang kekasih, Muhammad Shohibul Fikri, sukses merebut gelar juara di 2 turnamen bergengsi sekaligus, yakni Japan Open 2026 dan China Open 2026.

Kesuksesan ini membuat Fikri dengan partner bermainnya di sektor ganda putra, yakni Fajar Alfian, berhasil mempertahankan gelar di 2 turnamen level tinggi tersebut. Sebelumnya, Fajar/Fikri juara juga pada tahun lalu kala baru dijadikan partner bermain.

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Lisa Ayu, Resmi Dilamar Shohibul Fikri Usai Hengkang dari Pelatnas PBSI

1. Profil Lisa Ayu

Lisa Ayu Kusumawati punya profesi sama seperti Fikri, yakni menjadi pebulu tangkis profesional Indonesia. Namun, Lisa bermain di sektor ganda campuran.

Lisa Ayu pernah berpasangan dengan sejumlah pemain. Salah satunya adalah Rehan Naufal Kusharjanto. Duet ini jadi sorotan besar karena berhasil menembus jajaran elite dunia dan pernah mencapai peringkat 10 dunia pada 2023.

Sepanjang kariernya, Rehan/Lisa mengoleksi sejumlah gelar BWF World Tour. Mereka juga beberapa kali tampil di turnamen bergengsi, seperti All England, Indonesia Open, serta Kejuaraan Dunia.

Lisa Ayu Kusumawati

2. Kisah cinta dengan Shohibul Fikri

Dari kebersamaan di pelatnas PBSI, cinta Lisa Ayu dan Fikri bersemi. Mereka pun go public beberapa tahun lalu.

Hubungan Lisa dan Fikri bahkan sudah masuk ke jenjang lebih serius. Pada Januari 2026, Fikri melamar Lisa bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-26.

Keduanya kemudian menggelar acara pertunangan pada 28 Maret 2026. Kini, publik menantikan kabar bahagia pernikahan Fikri dan Lisa.

 

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