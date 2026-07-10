Profil Bonnie Tyler, Penyanyi Lagu Total Eclipse of the Heart yang Meninggal Dunia

JAKARTA – Dunia musik berduka atas kabar meninggalnya penyanyi legendaris Bonnie Tyler. Pelantun lagu ikonis Total Eclipse of the Heart itu wafat pada 8 Juli dalam usia 75 tahun di sebuah rumah sakit di Portugal.

Nama Bonnie Tyler memang melekat kuat dengan Total Eclipse of the Heart, salah satu lagu balada paling populer pada era 1980-an. Namun, perjalanan karier penyanyi asal Wales tersebut jauh lebih panjang dibandingkan satu lagu yang membesarkan namanya. Selama puluhan tahun berkarya, ia melahirkan sederet album dan lagu yang sukses di berbagai negara.

Lahir dengan nama Gaynor Hopkins pada 8 Juni 1951 di Skewen, Wales, Bonnie Tyler memulai karier musiknya pada awal 1970-an. Suara seraknya yang khas menjadi identitas kuat yang membedakannya dari penyanyi lain pada masanya.

Namanya mulai dikenal secara internasional setelah merilis lagu Lost in France dan It's a Heartache. Namun, puncak popularitasnya datang pada 1983 lewat Total Eclipse of the Heart, karya ciptaan Jim Steinman yang sukses menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara dan hingga kini masih dianggap sebagai salah satu lagu cinta paling ikonis sepanjang masa.

Kesuksesan tersebut membuat Bonnie Tyler menjadi salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di dekade 1980-an. Ia juga merilis sejumlah lagu populer lainnya, seperti Holding Out for a Hero, yang menjadi soundtrack berbagai film dan masih sering diputar hingga sekarang.