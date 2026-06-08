Sosok Nanik S Deyang, Perempuan yang Kini Pimpin BGN

NAMA Nanik S Deyang tengah menjadi sorotan publik setelah dipercaya memegang peran penting dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN). Dia kini menjabat sebagai Kepala BGN yang resmi dilantik hari ini, Senin (8/6/2026) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Nanik dilantik di Istana Negara, Jakarta. Setelah acara pelantikan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan pejabat lainnya memberikan ucapan selamat. Air mata Nanik pun tak terbendung usai berjabat tangan dengan Presiden Prabowo. Tangisnya pecah, tangan Nanik beberapa kali menyeka air mata yang membawasi pipi.

Nanik hari ini dilantik bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Nanik menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Nanik dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki latar belakang kuat di dunia jurnalistik dan politik tersebut memiliki sisi leadership yang tinggi. Dia pun kini berada di posisi strategis dalam pengelolaan program gizi nasional Indonesia. Lantas, seperti apa sosoknya? Simak ulasan berikut ini.

1. Perjalanan di Dunia Politik dan Pemerintahan

Nanik S Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia memulai kariernya sebagai wartawati di Tabloid Bangkit sebelum kemudian meniti perjalanan panjang di dunia media dan komunikasi publik.

Pengalaman tersebut membentuk karakter komunikatif, kritis, dan berani dalam menyampaikan gagasan di ruang publik. Seiring waktu, Nanik mulai aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan politik, hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kebijakan nasional.

Sebelum menduduki posisi di Badan Gizi Nasional, Nanik telah menempati sejumlah jabatan penting di pemerintahan. Ia dikenal aktif dalam berbagai tim strategis nasional, termasuk yang berkaitan dengan isu sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada 2025, Nanik resmi bergabung dalam struktur Badan Gizi Nasional dan dipercaya menangani bidang komunikasi publik serta investigasi. Posisi ini kemudian menjadi pintu masuknya ke peran yang lebih besar dalam pengelolaan program gizi berskala nasional.

2. Peran Strategis di Badan Gizi Nasional

Di BGN, Nanik S Deyang dikenal sebagai sosok yang aktif dalam memperkuat komunikasi kebijakan serta memastikan program-program gizi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Ia juga disebut terlibat dalam koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Keterlibatannya dalam berbagai agenda strategis membuatnya menjadi figur penting dalam operasional lembaga tersebut. Khususnya, dalam aspek komunikasi publik dan koordinasi lapangan.

Sisi leadership Nanik S. Deyang terlihat dari gaya komunikasinya yang tegas dan langsung. Latar belakang jurnalistik membuatnya terbiasa menghadapi tekanan informasi sekaligus mengelola isu publik dengan cepat.

Selain itu, Nanik juga dikenal memiliki pendekatan yang fokus pada eksekusi dan penyelesaian masalah di lapangan. Utamanya dalam konteks program-program sosial berskala besar yang melibatkan banyak pihak.