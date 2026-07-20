Profil dan Potret Benny Jannah, Aspri Hotman Paris yang Kini Jadi Sorotan Netizen

JAKARTA – Nama Benny Jannah kembali menjadi perhatian publik setelah sosoknya ramai diperbincangkan di media sosial. Ia dikenal sebagai asisten pribadi (aspri) pertama pengacara Hotman Paris Hutapea sekaligus seorang advokat yang telah lama bekerja mendampingi sang pengacara kondang.

Benny Jannah, yang memiliki nama asli Nurbaeny Janah, merupakan salah satu sosok yang paling dikenal di antara puluhan asisten pribadi Hotman Paris. Hubungan profesional keduanya telah terjalin selama lebih dari dua dekade.

Selama mendampingi Hotman Paris, Benny tidak hanya menjalankan peran sebagai asisten pribadi. Ia juga mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan hukum hingga akhirnya berprofesi sebagai pengacara.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman Paris pernah mengungkapkan apresiasinya kepada Benny atas loyalitas yang telah ditunjukkan selama bertahun-tahun. Menurut Hotman, ia pernah menghadiahkan Benny dua unit mobil Mercedes-Benz, membiayai pendidikan di fakultas hukum, serta memberinya kesempatan berlibur ke berbagai negara di Eropa.

"Pernah dapat 2x hadiah mobil Mercedes-Benz dari Hotman dan keliling Eropa! Juga disekolahkan Hotman sampai lulus Fakultas Hukum dan dididik jadi pengacara," tulis Hotman melalui akun Instagram @hotmanparisofficial.

Dikenal Bergaya Elegan

Selain berkarier sebagai pengacara, Benny Jannah juga dikenal aktif di media sosial. Berbagai unggahannya kerap menampilkan gaya berpakaian yang elegan serta aktivitas saat menghadiri berbagai acara maupun bepergian ke luar negeri.