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Profil dr. Nevirizal, Anak Pejabat Gayo Lues yang Flexing Hidup Mewah di Tengah Kondisi Pascabencana

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |19:05 WIB
Profil dr. Nevirizal, Anak Pejabat Gayo Lues yang Flexing Hidup Mewah di Tengah Kondisi Pascabencana
Nevirizal dan anaknya. (Foto: Instagram)
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PROFIL dr. Nevirizal menarik diulas. Sebab, pejabat Gayo Lues ini tengah jadi sorotan usai anaknya lakukan flexing hidup mewah di tengah kondisi pascabencana.

Flexing itu dilakukan anak Nevirizal di akun media sosialnya. Sontak aksinya ramai dibicarakan karena latar belakang Nevirizal yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues. Ia menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues. Sebelumnya, ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Gayo Lues.

Nevirizal

1. Latar Belakang dr. Nevirizal

Nevirizal merupakan seorang dokter yang kemudian berkarier di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan latar belakang profesi medis, ia dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di Pemkab Gayo Lues, termasuk bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai pejabat daerah, Nevirizal juga tercatat sebagai penyelenggara negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan yang diberitakan, harta kekayaannya tercatat sekitar Rp1,47 miliar.

2. Unggahan Anak Viral di Tengah Pascabencana

Sorotan terhadap Nevirizal muncul setelah sejumlah unggahan anaknya beredar luas di media sosial. Dalam unggahan tersebut, terdapat konten yang dianggap warganet menunjukkan gaya hidup mewah, termasuk perjalanan ke luar negeri dan percakapan terkait pembelian kendaraan.

Selain itu, salah satu unggahan yang turut menjadi perhatian adalah foto sejumlah jeriken yang disebut berisi BBM. Unggahan tersebut menuai kritik karena muncul ketika sebagian masyarakat Gayo Lues disebut masih mengalami kesulitan akibat kondisi pascabencana.

 

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