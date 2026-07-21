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Mengenal Social Media Fatigue yang Lagi Viral di Kalangan Netizen

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:09 WIB
Mengenal Social Media Fatigue yang Lagi Viral di Kalangan Netizen
Mengenal Social Media Fatigue yang Lagi Viral di Kalangan Netizen (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Fenomena "menghilang" dari media sosial belakangan ramai diperbincangkan warganet. Meski tampak tidak lagi aktif mengunggah konten atau berinteraksi, ternyata banyak orang masih membuka media sosial, hanya saja memilih menjadi silent reader. Kondisi ini disebut berkaitan dengan social media fatigue, yaitu kelelahan akibat penggunaan media sosial.

Fenomena tersebut salah satunya dibahas oleh akun X @miawheart. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa orang yang terlihat menghilang dari media sosial belum tentu benar-benar berhenti mengakses platform digital.

"Baru tau ternyata orang2 yang ngilang dari sosmed itu mereka gak sama sekali ngilang, mereka tetep scroll sosmed tapi milih untuk gak berinteraksi sama siapa pun aja," tulis akun tersebut.

Dalam unggahan lanjutan, akun tersebut mengaku tidak menyangka banyak orang mengalami hal serupa.

"Ternyata banyak yang relate ya, tuntutan bersosialisasi ini emang makin lama makin berasa drained banget soalnya kudu menuhin ekspektasi dari berbagai pihak juga," tambahnya.

Fenomena Social Media Fatigue

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