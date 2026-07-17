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Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |23:16 WIB
Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto
Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto (Foto: Sosial media)
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JAKARTA – Nama seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo menjadi perhatian publik setelah orang tuanya memberikan nama yang tidak biasa, yakni Muhammad MBG Subianto. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bayi itu merupakan putra ketiga pasangan Yuharni dan Ambon Yassin yang tinggal di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo. Ia lahir secara normal di Puskesmas Sapuran pada Jumat malam, 10 Juli 2026, dengan berat badan 3,36 kilogram dan panjang 50 sentimeter. Kelahirannya juga lebih cepat dibanding Hari Perkiraan Lahir (HPL) yang semula diprediksi pada 22 Juli 2026.

Yuharni mengungkapkan bahwa pemilihan nama tersebut dilatarbelakangi rasa terima kasihnya terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya membawa manfaat bagi keluarganya.

Sejak 25 Agustus 2025, ia bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai petugas pencuci ompreng atau wadah makan. Menurutnya, program tersebut membuka kesempatan kerja baru sehingga membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

"Saya kasih nama Muhammad MBG Subianto agar bisa menjadi kenangan seumur hidup. Nama 'Subianto' merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih saya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah sukses menjalankan program MBG ini," ujar Yuharni.

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