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Viral, Ratusan Bayi di Peru Diberi Nama Haaland Imbas Demam Piala Dunia 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |23:06 WIB
Viral, Ratusan Bayi di Peru Diberi Nama Haaland Imbas Demam Piala Dunia 2026
Viral, Ratusan Bayi di Peru Diberi Nama Haaland Imbas Demam Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Demam Piala Dunia 2026 ternyata melahirkan fenomena unik di Peru. Meski tim nasional negara tersebut gagal tampil di turnamen, nama Erling Haaland justru menjadi salah satu nama bayi yang paling banyak dipilih oleh para orang tua.

Striker asal Norwegia itu mencuri perhatian lewat penampilan impresifnya sepanjang kompetisi. Haaland sukses mencetak tujuh gol, hanya terpaut satu gol dari dua top skor turnamen, Lionel Messi dan Kylian Mbappe, sebelum langkah Norwegia terhenti di babak perempat final usai dikalahkan Inggris.

Performa gemilang tersebut rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Peru. Banyak orang tua yang kemudian mengabadikan nama sang penyerang sebagai nama anak mereka yang baru lahir.

Catatan Pemerintah

Melansir The Sun, berdasarkan data dari Kantor Registrasi Nasional Identifikasi dan Status Sipil Peru (Reniec), lebih dari 500 bayi telah didaftarkan dengan nama yang terinspirasi dari Haaland. Rinciannya, sebanyak 468 bayi diberi nama Haaland, sementara 91 bayi lainnya menggunakan nama lengkap Erling Haaland.

Data tersebut merupakan rekapitulasi hingga akhir pekan lalu, sehingga jumlah sebenarnya masih berpotensi bertambah seiring masuknya pendaftaran terbaru.

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