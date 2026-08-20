Profil dan Potret Cantik Rachel Florencia, Istri Dikta Wicaksono

JAKARTA - Sosok Rachel Florencia Rudy Gunawan atau yang dikenal sebagai Rachel Cia menjadi perhatian publik setelah kabar pernikahannya dengan musisi Pradikta Wicaksono alias Dikta. Keduanya disebut telah resmi menjadi suami istri melalui prosesi pernikahan yang digelar secara intim pada 16 Agustus 2026.

Pernikahan tersebut berlangsung di sebuah restoran di kawasan Bintaro dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kabar itu pun membuat sosok Rachel semakin ramai diperbincangkan.

Profil Rachel Florencia

Rachel Florencia Rudy Gunawan lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 29 Februari 2000. Perempuan yang akrab disapa Rachel Cia tersebut telah lebih dulu dikenal di industri hiburan sebelum namanya dikaitkan dengan Dikta.

Ketertarikannya terhadap dunia hiburan mulai terlihat sejak remaja. Pada 2014, Rachel sempat mengikuti audisi JKT48 generasi ketiga ketika masih duduk di bangku SMA. Meski belum berhasil menjadi bagian dari grup tersebut, pengalaman itu menjadi salah satu langkah awal dalam perjalanan kariernya.

Rachel kemudian memilih melanjutkan karier di industri hiburan secara mandiri. Ia tidak hanya berkegiatan di bidang musik, tetapi juga mencoba peruntungan di dunia akting dan sejumlah proyek hiburan lainnya.