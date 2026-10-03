Simpan Skincare di Kulkas, Mana yang Boleh dan Mana yang Tidak?

PERNAH melihat skincare disimpan di dalam kulkas? Tren ini cukup sering muncul di media sosial. Mulai dari serum, eye cream, moisturizer, sampai sheet mask dimasukkan ke dalam kulkas agar terasa lebih dingin saat dipakai.

Bahkan, ada yang sengaja membeli kulkas mini khusus untuk menyimpan produk kecantikan. Tapi sebenarnya, apakah skincare memang harus disimpan di kulkas?

1. Tidak Semua Skincare Perlu Masuk Kulkas

Dilansir dari NBC Select, dermatolog mengatakan bahwa menyimpan skincare di kulkas sebenarnya bukan sebuah keharusan. Sebagian besar produk cukup disimpan di tempat yang sejuk dan kering.

Suhu panas dan kondisi lembap justru bisa membuat beberapa produk lebih cepat mengalami perubahan. Karena itu, kamar mandi yang sering terkena uap air bukan selalu tempat terbaik untuk menyimpan skincare.

Meski begitu, suhu dingin bisa membantu memperlambat kerusakan beberapa bahan aktif. Hal ini terutama bisa terjadi pada produk yang mengandung antioksidan dan bahan pengawet tertentu.

2. Bikin Skincare Terasa Lebih Segar

Produk yang dingin bisa memberikan sensasi lebih segar ketika diaplikasikan ke wajah. Terutama untuk moisturizer atau eye cream, suhu dingin juga dapat membantu menyempitkan pembuluh darah untuk sementara.

Efeknya bisa membuat kemerahan dan bengkak terlihat lebih berkurang. Jadi, kalau wajah terasa sedikit sembap saat bangun tidur, mengaplikasikan produk yang dingin bisa terasa lebih nyaman.