3 Tahapan Skincare Rutin untuk Pria, Jangan Asal Cuma Cuci Muka

PRIA kerap merasa skincare itu rumit, mahal, dan memakan waktu. Akhirnya, pilihan paling aman adalah cukup mencuci muka saja.

Padahal, kebiasaan itu belum cukup untuk menjaga kesehatan kulit. Kabar baiknya, skincare pria sebenarnya tidak perlu ribet. Justru semakin sederhana, semakin mudah dilakukan setiap hari. Kunci utamanya hanya satu, yaitu konsistensi.

1. Kenapa Banyak Pria Gagal Melakukan Skincare?

Dilansir dari Wild Roman, Selasa (9/6/2026), masalah utama pria tidak rutin skincare bukan karena malas, tetapi karena terlalu banyak pilihan produk. Saat masuk ke toko atau melihat rekomendasi skincare, banyak pria langsung bingung.

Akhirnya, bukannya mulai, kebanyakan pria memutuskan menyerah sebelum mencoba. Padahal, kulit tidak membutuhkan 10 langkah perawatan. Rutinitas yang sederhana, jelas, dan mudah dilakukan setiap hari.

2. Skincare Pria yang Paling Efektif: Cukup 3 Langkah

Skincare pria paling efektif ternyata cuma butuh 3 langkah. Namun, tak sekadar cuci muka saja. Daripada bingung, berikut tahapan skincare tepat untuk pria:

1. Membersihkan Wajah (Cleansing)

Ini adalah fondasi utama skincare. Wajah pria setiap hari terkena debu, minyak berlebih, kotoran dari polusi, hingga keringat.

Jika tidak dibersihkan dengan benar, pori-pori bisa tersumbat dan memicu jerawat. Cara yang benar mencuci muka dengan basahi wajah dengan air, gunakan facial wash secukupnya, pijat lembut 30–60 detik, dan bilas hingga bersih. Waktu mencuci muka ideal dilakukan pada pagi dan malam.

2. Hidrasi dengan Serum

Setelah wajah bersih, kulit butuh nutrisi tambahan. Di sinilah serum berperan. Serum memiliki tekstur ringan dengan kandungan aktif yang membantu menjaga kelembapan kulit, memperbaiki tekstur, mengurangi tanda penuaan dini, dan membuat wajah terlihat lebih segar.

Cara memakai serum dengan gunakan 2 hingga 4 tetes. Kemudian, tepuk lembut ke wajah, jangan digosok keras. Terakhir, aplikasikan setelah cuci muka.

3. Melembapkan (Moisturizer)

Banyak pria melewatkan langkah ini, padahal ini sangat penting, yaitu memakai moisturizer. Moisturizer berfungsi untuk mengunci kelembapan kulit, menjaga skin barrier, hingga mencegah kulit terlalu berminyak.

Ironisnya, kulit yang terlalu kering justru bisa menghasilkan minyak berlebih, yang memicu jerawat. Cara pakai moisturizer dengan mengambil sedikit pelembap, ratakan ke wajah dan leher, hingga unakan secara rutin pagi dan malam.