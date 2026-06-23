Skincare yang Harus Dihindari Perempuan di Usia 40 Tahunan

JAKARTA - Memasuki usia 40 tahun, kondisi kulit biasanya mulai mengalami berbagai perubahan. Produksi kolagen berkurang, kelembapan alami kulit menurun, serta garis halus dan kerutan semakin terlihat. Karena itu, pemilihan produk skincare perlu dilakukan lebih cermat agar kesehatan kulit tetap terjaga.

Kulit pada usia ini umumnya masuk dalam kategori mature skin atau kulit matang. Meski membutuhkan perawatan anti-aging yang tepat, tidak semua kandungan skincare cocok digunakan. Beberapa bahan justru berpotensi membuat kulit menjadi lebih kering, sensitif, hingga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan.

Kandungan skincare yang sebaiknya dihindari atau digunakan dengan lebih hati-hati pada usia 40 tahun ke atas.

1. Mineral Oil dan Turunannya

Mineral oil dikenal sebagai bahan pelembap yang sering ditemukan dalam berbagai produk perawatan kulit. Namun, sejumlah ahli menilai kandungan ini kurang ideal untuk kulit matang.

Mineral oil beserta turunannya seperti paraffin wax, EDTA, benzene, dan propylene glycol dapat membentuk lapisan yang cukup tebal di permukaan kulit. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut berisiko menyumbat pori-pori dan menghambat proses regenerasi sel kulit.

Jika digunakan terus-menerus pada jenis kulit tertentu, bahan ini juga dikhawatirkan dapat membuat kulit tampak kusam dan memperjelas tanda-tanda penuaan.