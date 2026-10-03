5 Artis Indonesia yang Rahasiakan Wajah Anak demi Privasi, dari Alyssa Daguise hingga Mahalini

SEJUMLAH artis Indonesia memilih untuk tidak memperlihatkan wajah anak mereka kepada publik. Keputusan tersebut menjadi pilihan pribadi masing-masing orangtua, terutama karena anak belum tentu dapat menentukan sendiri sejauh mana kehidupan pribadinya ingin diketahui masyarakat.

Belakangan, perhatian kembali tertuju pada Alyssa Daguise dan Al Ghazali setelah wajah putri mereka, Soleil Zephora Ghazali atau yang akrab disapa Baby Soso, sempat terlihat tanpa sengaja dalam sebuah vlog. Padahal, sejak kelahirannya pada 10 Mei 2026, pasangan tersebut konsisten menjaga wajah putrinya dari sorotan publik.

Alyssa kemudian meminta publik untuk tidak menyebarkan potongan video maupun foto yang memperlihatkan wajah sang buah hati. Al Ghazali juga meminta video yang memuat wajah Baby Soso untuk diturunkan.

Berikut 5 Artis Indonesia yang Rahasiakan Wajah Anak demi Privasi:

1. Alyssa Daguise dan Al Ghazali

Salah satu artis yang rahasiakan wajah anak demi privasi adalah pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali. Dia memilih menjaga privasi putri mereka sejak Baby Soso lahir.

Dalam berbagai unggahan keluarga, wajah sang bayi biasanya ditutupi atau diambil dari sudut yang tidak memperlihatkan parasnya secara jelas. Namun, pada akhir September 2026, wajah Baby Soso tanpa sengaja terlihat dalam vlog Maia Estianty.

Video tersebut kemudian diturunkan, tetapi potongannya sempat beredar di media sosial. Alyssa mengaku sedih dan meminta bantuan publik untuk tidak ikut menyebarkan konten tersebut.

2. Raisa dan Hamish Daud

Kemudian, ada Raisa dan Hamish Daud yang juga dikenal konsisten menjaga privasi putri mereka, Zalina Raine Wyllie. Meski sesekali membagikan momen kebersamaan dengan sang anak di media sosial, wajah Zalina tidak ditampilkan secara jelas.

Raisa sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan privasi karena menurutnya hal tersebut merupakan hak sang anak. Pilihan Raisa dan Hamish membuat Zalina tetap dapat hadir dalam berbagai momen keluarga tanpa harus sepenuhnya menjadi konsumsi publik.