Curhat Haru Zara Adhisty Seminggu Jadi Ibu: Lelah yang Ikhlas dan Rela

JAKARTA – Aktris muda Zara Adhisty tengah menikmati babak baru kehidupannya usai resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Tepat satu pekan setelah kehadiran putra pertamanya, Zara membagikan curahan hati yang penuh emosi dan rasa syukur mendalam.

Zara memperlihatkan momen kebersamaannya dengan sang buah hati. Dalam keterangan foto yang diunggahnya, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku masih diliputi perasaan takjub atas fase baru yang tengah dijalaninya.

1. Curhat Zara Adhisty di Pekan Pertama Jadi Ibu

Zara bahkan masih sulit memercayai perjalanan hidupnya yang kini telah membawanya untuk mengasuh anak kandung. Menjalani hari-hari awal sebagai ibu baru tentu bukan perkara mudah.

Zara tak memungkiri dirinya kerap berada di titik letih karena harus beradaptasi merawat bayi mungilnya. Namun menurutnya, letih kali ini terasa spesial dan penuh makna.

"MasyaAllah, kadang masih nggak nyangka aku bisa sampai di titik ini," tulis Zara Adhisty di Instagram.