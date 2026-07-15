Mengenal 8 Jenis Kecerdasan Anak, Kunci Kembangkan Potensi si Kecil Sejak Dini

SETIAP anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Ada yang mudah menguasai pelajaran di sekolah, ada yang berbakat dalam seni, olahraga, atau pandai bergaul dengan teman sebayanya. Karena itu, kecerdasan anak tidak bisa diukur hanya dari nilai akademik semata.

Teori Multiple Intelligences atau kecerdasan majemuk yang diperkenalkan oleh psikolog sekaligus profesor Harvard University, Howard Gardner, menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kombinasi berbagai jenis kecerdasan. Ada anak yang unggul dalam bahasa, ada pula yang lebih menonjol dalam musik, gerakan tubuh, hingga kemampuan memahami orang lain.

Dengan mengenali jenis kecerdasan yang dimiliki anak sejak dini, orangtua dapat memberikan stimulasi yang tepat sehingga potensi tersebut berkembang secara optimal. Lantas, apa saja jenis kecerdasan tersebut?

Dilansir dari Motherly, berikut 8 jenis kecerdasan anak menurut Howard Gardner:

1. Kecerdasan Linguistik

Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Anak dengan kecerdasan ini biasanya senang bercerita, cepat menguasai kosakata baru, gemar membaca buku, hingga pandai merangkai kata.

Anak juga cenderung mudah mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Orangtua dapat mengembangkannya dengan membiasakan membaca bersama, mengajak berdiskusi, atau mendorong anak menulis cerita sederhana.

2. Kecerdasan Logis-Matematis

Selanjutnya, ada kecerdasan logis-matematis. Anak yang memiliki kecerdasan logis-matematis senang berpikir analitis dan mencari solusi terhadap suatu masalah.

Anak biasanya menyukai permainan puzzle, balok susun, eksperimen sederhana, berhitung, atau aktivitas yang membutuhkan pola dan logika. Kecerdasan ini sering dikaitkan dengan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

3. Kecerdasan Visual-Spasial

Kecerdasan visual-spasial berkaitan dengan kemampuan memahami bentuk, ruang, warna, dan gambar. Anak dengan tipe ini umumnya suka menggambar, melukis, membuat kerajinan, menyusun lego, atau mudah mengingat arah dan lokasi.

Anak biasanya memiliki daya imajinasi yang tinggi. Anak akan senang belajar melalui media visual.

4. Kecerdasan Kinestetik

Berikutnya, ada kecerdasan kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik belajar lebih efektif melalui gerakan tubuh.

Anak cenderung aktif, mudah menguasai olahraga, menari, bermain drama, atau aktivitas lain yang melibatkan koordinasi fisik. Memberikan kesempatan untuk bergerak dan bereksplorasi dapat membantu mereka belajar dengan lebih optimal.