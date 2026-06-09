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Hanggini Buka Suara soal Putranya yang Pakai Selang di Hidung, Ternyata Lahir Prematur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |14:05 WIB
Hanggini Buka Suara soal Putranya yang Pakai Selang di Hidung, Ternyata Lahir Prematur
Hanggini bersama anak dan suami. (Foto: Instagram/@hanggini)
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AKTRIS Hanggini Purinda Retto atau yang akrab disapa Jeha, buka suara soal putranya yang pakai selang di hidung. Ternyata, sang buah hati diketahui lahir secara prematur.

Diketahui, Hanggini memang kini menjalani kehidupan barunya sebagai seorang ibu. Dia melahirkan putra pertamanya, Kian, pada 30 April 2026.

Hanggini

1. Ceritakan Pengalaman Jadi Ibu Baru

Hanggini baru mengumumkan kelahirang sang buah hati sebulan setelah melahirkan. Kini, Hanggini pun perlahan mulai membagikan pengalamannya menjadi ibu baru.

Salah satunya dengan membuka sesi tanya jawab di Instagram Story pribadinya pada Senin 8 Juni 2026. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul dari netizen adalah soal selang yang terlihat terpasang di hidung Kian dalam beberapa foto yang dibagikannya.

“Jehaa congratsssssssssss i miss you btw sorry for asking dede knp pake selang?” tanya salah satu pengikutnya.

 

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