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Viral! Kisah Pengorbanan Terakhir Seorang Ibu saat Gempa Venezuela, Korbankan Nyawa demi Selamatkan Bayinya dari Reruntuhan

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |20:05 WIB
Viral! Kisah Pengorbanan Terakhir Seorang Ibu saat Gempa Venezuela, Korbankan Nyawa demi Selamatkan Bayinya dari Reruntuhan
Ibu selamatkan anak dari gempa Venezuela. (Foto: Instagram Hector Bello)
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DI tengah kepanikan akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela, sebuah kisah haru datang dari keluarga pesepakbola, Hector Bello. Sang istri, Andrea Bello, dilaporkan meninggal dunia.

Andrea melakukan aksi heroik, pengorbanan terakhir untuk putri tercintanya. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi putri mereka yang masih balita saat bangunan tempat mereka tinggal runtuh.

Hector Bello

1. Kisah Pengorbanan Terakhir Seorang Ibu saat Gempa Venezuela

Dilansir dari The New Indian Express, Andrea terjebak di bawah reruntuhan setelah bangunan di wilayah La Guaira ambruk akibat gempa berkekuatan besar, yakni 7,2 dan 7,5 Magnitudo yang mengguncang negara tersebut pada Rabu 24 Juni 2026. Tim penyelamat kemudian menemukan jasad Andrea.

Sementara itu, putri Andrea, yakni Alana, berhasil ditemukan dalam keadaan hidup. Sang putri langsung segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kabar duka itu disampaikan langsung oleh sang suami, Hector Bello, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan penuh emosi, bek klub Maritimo de La Guaira itu mengenang sang istri sebagai sosok pemberani yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anak mereka.

"Aku akan menceritakan bagaimana kau menyelamatkannya, bagaimana kau mengorbankan nyawamu demi putri kita. Kau adalah wanita pemberani yang tidak pernah meninggalkannya, bahkan hingga napas terakhirmu," tulis Bello dalam unggahannya.

"Bagaimana aku menjelaskan kepada putri kita bahwa ibunya kehilangan nyawa demi menyelamatkannya? Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini?" tulisnya.

 

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