Rekomendasi Tumbler Merek Lokal Mulai Rp100 Ribuan, Mana Pilihanmu?

JAKARTA - Pakai tumbler atau botol minum kini jadi gaya hidup masyarakat urban yang sadar lingkungan. Seiring dengan banyaknya orang menggunakan tumbler, bertebaran juga merek atau brand lokal yang menawarkan tumbler lucu, gemas, dan keren.

Berikut adalah beberapa rekomendasi tumbler merek lokal terbaik dengan berbagai ukuran, lengkap dengan kelebihan dan harganya.

Rekomendasi Tumbler Lokal

1. Rosca JoraJug

Tumbler Rosca ukuran 1 liter seharga Rp183.484 hingga 196.000 ini sangat cocok untuk olahraga dengan bahan stainless steel yang tahan panas 12 jam dan dilengkapi teknologi Silitech agar tidak licin digenggam.

2. Drinke CRSL

Dibanderol dengan harga Rp309.000, merek asal Yogyakarta ini memiliki kapasitas 900ml. Tumbler ini berbahan stainless steel kuat dengan desain karakter doodle yang sangat unik.

3. Domma Classic

Dengan ukuran 580ml, botol minum Domma punya harga yang cukup affordable Rp209.000. Botol ini menawarkan desain minimalis elegan yang tahan panas 24 jam, ditambah kamu bisa custom ukir nama khusus untuk memberikan sentuhan personal.

4. Eiger Malaka