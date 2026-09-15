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Rekomendasi Skincare untuk Kulit Kusam yang Terpapar Polusi Udara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |14:05 WIB
Rekomendasi Skincare untuk Kulit Kusam yang Terpapar Polusi Udara
Ilustrasi skincare untuk kulit kusam. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA – Kulit kusam meski sudah cukup tidur dan rutin pakai skincare? Jangan buru-buru menyalahkan produk yang kamu pakai. Paparan lingkungan, termasuk polusi udara, juga bisa ikut mempengaruhi kondisi kulit.

Belakangan, kualitas udara di sejumlah wilayah kembali menjadi perhatian. Pada 14 September 2026, misalnya, kualitas udara Jakarta berada pada kategori tidak sehat berdasarkan indeks kualitas udara yang dipantau saat itu. 

Polusi udara bukan hanya mengganggu sistem pernapasan. Menurut PubMed Central, sejumlah penelitian menunjukkan paparan polutan dapat memicu stres oksidatif, peradangan, serta mengganggu lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Kondisi tersebut dapat membuat kulit lebih mudah mengalami iritasi, berjerawat, dan tampak kusam. 

Karena itu, selain mengurangi paparan polusi, merawat kulit dengan produk yang sesuai juga penting. Tak harus memakai banyak produk sekaligus. Berikut beberapa pilihan skincare yang bisa dipertimbangkan untuk merawat kulit kusam.

1. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

The Ordinary. (Foto: dok Instagram/theordinary)
The Ordinary. (Foto: dok Instagram/theordinary)

Kalau kulit terlihat kusam sekaligus cenderung berminyak, serum dengan kandungan niacinamide bisa menjadi salah satu pilihan.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% memiliki kandungan niacinamide yang banyak digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu memperbaiki tampilan warna kulit serta menjaga kondisi kulit.

      
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