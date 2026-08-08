Setelah Treatment Kulit Wajah, Kapan Boleh Pakai Makeup dan Skincare? Ini Kata Dokter

SETELAH menjalani treatment kulit, banyak orang mungkin langsung ingin kembali menggunakan makeup atau skincare seperti biasanya. Namun, ternyata ada jeda waktu yang perlu diperhatikan.

Jeda waktu ini diperlukan agar kulit memiliki kesempatan untuk melakukan regenerasi. Karena itu, kamu wajib mengetahuinya agar hasil treatment bisa optimal.

1. Makeup Baru Bisa Dipakai Usai 72 Jam Pasca Treatment

Head Doctor & Clinic Development Manager Derma Express Indonesia, dr. Gerrit Y. Fanuel menjelaskan, setelah melakukan treatment kulit, pasien sebaiknya memberikan waktu sekitar 72 jam sebelum kembali menggunakan makeup. Hal ini disampaikan kala hadir di acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone.

“Kalau untuk kena makeup itu, aku selalu saranin sama, sekitar 48 sampai 72 jam. Iya, 2 sampai 3 hari, kalau memang itu memang dia membutuhkan sekali,” ujar dr. Gerrit.

Menurut dr. Gerrit, penggunaan hitungan jam lebih tepat dibandingkan sekadar menyebut tiga hari. Sebab, jika treatment dilakukan pada malam hari, perhitungan tiga hari bisa menjadi kurang tepat.

“72 jam sebenarnya. Karena nanti kalau dia ngitungnya 3 hari, dia treatmentnya malam, jadinya cuma 2 hari. Ya, hitungannya jam ya, daripada hari,” jelasnya.