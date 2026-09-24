Profil Susy Isabel Aponte Polo, Jurnalis dan Kandidat Gubernur Peru yang Tewas Ditembak

JAKARTA - Dunia politik Peru diwarnai insiden penembakan yang menewaskan Susy Isabel Aponte Polo. Jurnalis sekaligus kandidat gubernur regional tersebut menjadi korban saat menghadiri kegiatan kampanye di Kota Caraz, wilayah barat laut Peru.

Peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 12.40 waktu setempat pada Sabtu. Selain Aponte Polo, seorang pria juga terkena tembakan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Aponte Polo sempat dilarikan ke fasilitas medis setelah mengalami luka serius. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan dia dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah tiba di rumah sakit.

Kepolisian Peru telah mengamankan seorang warga negara Venezuela yang diduga sebagai pelaku. Saat ditangkap, pria tersebut disebut membawa senjata api jenis pistol. Kini, tersangka masih berada dalam tahanan polisi untuk menjalani pemeriksaan.