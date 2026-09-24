Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Susy Isabel Aponte Polo, Jurnalis dan Kandidat Gubernur Peru yang Tewas Ditembak

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:05 WIB
Profil Susy Isabel Aponte Polo, Jurnalis dan Kandidat Gubernur Peru yang Tewas Ditembak
Profil Susy Isabel Aponte Polo, Jurnalis dan Kandidat Gubernur Peru yang Tewas Ditembak (Foto: Yahoo)
A
A
A

JAKARTA - Dunia politik Peru diwarnai insiden penembakan yang menewaskan Susy Isabel Aponte Polo. Jurnalis sekaligus kandidat gubernur regional tersebut menjadi korban saat menghadiri kegiatan kampanye di Kota Caraz, wilayah barat laut Peru.

Peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 12.40 waktu setempat pada Sabtu. Selain Aponte Polo, seorang pria juga terkena tembakan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Aponte Polo sempat dilarikan ke fasilitas medis setelah mengalami luka serius. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan dia dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah tiba di rumah sakit.

susy isabel

Kepolisian Peru telah mengamankan seorang warga negara Venezuela yang diduga sebagai pelaku. Saat ditangkap, pria tersebut disebut membawa senjata api jenis pistol. Kini, tersangka masih berada dalam tahanan polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/612/3243697/tim_bulu_tangkis_putri_indonesia-9xEz_large.jpg
Bersinar, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Sumbang Medali Perunggu di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/612/3242910/sydney-73Pq_large.jpg
Profil dan Potret Sydney Sweeney, Aktris Cantik yang Dikritik Para Atlet Dunia Usai Tampil Topless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/612/3242633/amanda_rigby-G3h1_large.jpg
Profil dan Potret Amanda Rigby yang Akan Segera Menikah dengan Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/482/3242618/anji-ZT1Q_large.jpg
4 Artis yang Lakukan Vasektomi, Ada Anji hingga Suami Siti Badriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/612/3242220/maudy_ayunda-4pld_large.jpg
Profil Maudy Ayunda yang Dikritik Usai Bikin Video Mindfulness: Lulusan Oxford dan Stanford hingga Dituding Tone Deaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/612/3239664/profil-4Pyf_large.jpg
Profil dan Potret Raisya Bawazier, Model yang Digugat Cerai Suaminya Setelah 8 Bulan Menikah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement