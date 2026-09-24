Menpar Yakin Wonderful Indonesia Tourism Fair 2026 Bisa Dorong Sektor Pariwisata

JAKARTA – Potensi pasar pariwisata Indonesia terus diperluas melalui berbagai forum bisnis yang mempertemukan pelaku industri dalam negeri dengan mitra internasional. Salah satunya melalui Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026 yang kembali digelar untuk memperkuat koneksi bisnis pariwisata Indonesia dengan pasar global.

Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, WITF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 di Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pameran berkonsep business to business (B2B) ini digagas oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dengan kolaborasi bersama Kementerian Pariwisata serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengusung visi membangun pameran dagang pariwisata berkelas dunia, WITF 2026 dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan pelaku industri pariwisata Nusantara dengan para pengambil keputusan dan buyer internasional.

Sektor Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai penyelenggaraan tersebut dapat mendorong aktivitas sektor pariwisata Indonesia yang saat ini terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, hingga UMKM dan ekonomi kreatif di daerah.